Маршруты нескольких автобусов изменят в районе Заревого проезда с 20 июля
С субботы, 20 июля, в районе Заревого проезда в столице будут изменены маршруты нескольких автобусов. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
— Маршруты № 181, 696 продлеваются от конечной остановки «Заревый проезд» по Заревому проезду и улице Широкой (через метро «Медведково») до конечной остановки «Осташковская улица». Остановка «Заревый проезд» к метро «Медведково» — на Заревом проезде, — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, будет изменен маршрут автобуса № 735. Вместо Заревого проезда он будет следовать до конечной остановки «Осташковская улица» через улицу Грекова, проезд Шокальского и улицу Осташковскую, передает агентство городских новостей «Москва».
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