Более 400 сотрудников метро дежурят на закрытом участке Сокольнической линии
Во время закрытия участка Сокольнической линии с 13 по 20 июля в столице ежедневно дежурят порядка 400 сотрудников метрополитена, в том числе инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе столичной подземки.
— Работники помогут построить оптимальный маршрут, найти остановки компенсационных автобусов и разъяснят порядок работы общественного транспорта во время закрытия участка юго-западного участка Сокольнической линии, — указано в сообщении.
О временном закрытии участка линии сообщается с помощью аудиообъявлений на эскалаторах и поездах, а также с помощью плакатов с информацией на станциях метро. Это позволит пассажирам правильно спланировать свой маршрут.
Закрытие участка линии было организовано с целью строительства тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
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