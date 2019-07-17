Песков прокомментировал статью Володина об изменениях в Конституции
Слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности изменений в Конституции являются его личной точкой зрения и темой для дискуссии. Так прокомментировал его статью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Володин в своей статье «Живая Конституция развития» допустил внесение поправок в основной закон страны, в частности из-за действующей системы назначения министров, в котором не принимает участие Госдума.
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ознакомились со статьей, и отметил, что она получила широкий резонанс, однако какой-либо позиции на этот счет нет, так как Володин выступил с «новой инициативой».
— Конечно, это тема для дискуссии. Он изложил свое мнение, свою личную точку зрения, сейчас она дискутируется, — отметил пресс-секретарь президента. Его слова приводит ТАСС.
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