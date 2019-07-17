Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
• 17:00 • 17 июля 2019
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Ранее ФСБ просила продлить арест украинским морякам до октября
Фото: Следственный комитет РФ
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест всем 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Об этом в среду, 17 июля, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме в присутствии родственников моряков, журналистов и уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой, передает РИА Новости.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу в Керченском проливе. Активная стадия расследования уголовного дела уже завершена. Ранее ФСБ просила продлить арест украинским морякам до октября.
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