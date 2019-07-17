Современный детский сад на 220 мест откроют в Новой Москве
Новый детский сад будет открыт в поселении Московский, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Сад построят в соответствии с современными технологическими решениями, он будет иметь музыкальный и физкультурный залы, а также площадку для занятий физкультурой на прилегающей территории.
Учреждение смогут посещать до 220 детей. Помещения будут рассчитаны на 9 групп дошкольников, по 20–25 человек в каждой, и оборудованы всем необходимым: ванными комнатами, туалетами, спальнями, а также буфетной и раздевальными зонами.
Сад будет располагаться в районе деревни Саларьево (поселение Московский, Новомосковский административный округ), сообщило агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу Москомэкспертизы.
После завершения строительства на прилегающих территориях постелют газон, высадят деревья, разобьют цветники.
Кстати, детские площадки на Варшавском шоссе реконструировали.
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