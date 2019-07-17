«Зенит» изменил заявку команды на участие в РПЛ
• 17:06 • 17 июля 2019
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«Зенит» добавил в заявку еще девять футболистов
Фото: https://www.instagram.com/zenit_spb/?hl=ru
Петербургский футбольный клуб «Зенит» внес изменения в заявку команды на участие в Российской премьер-лиге. В заявку были включены еще девять игроков.
В состав команды добавлены защитники Сергей Бугриев и Томас Рукас, полузащитники Максим Левин, Никита Колдунов, Сергей Иванов и Кирилл Макеев. Также усилить команду должны нападающие Александр Еловских, Антон Заболотный и Даниил Макеев.
Ранее стало известно, что полузащитник Матиас Краневиттер продолжит играть за «Зенит». В прошлом сезоне он провел за петербургский клуб 15 матчей, сообщает издание «Невские Новости».
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