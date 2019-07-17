Российский уфолог рассказал о том, как встретил НЛО

По сообщениям СМИ, в Америке готовится штурм военной базы «Зона 51», находящейся в Неваде, где якобы хранятся свидетельства посещения Земли инопланетянами, включая несколько их тел.

И у нас, говорят, есть места, где инопланетные контакты, предположительно, происходят без участия военных. Например, в поселке Шаля в Свердловской области. Как утверждает местный уфолог, тут то и дело появляются летающие тарелки и шары. А член организации «Космопоиск», тоже уфолог Александр Соленый, чуть было не вступил в контакт с НЛО неподалеку от киргизского села Гульча.

— Я видел объект, перемещающийся с такой скоростью, что, исходя из его массы, он должен был разрушиться в слоях атмосферы, но этого не произошло. Тогда много говорили об НЛО в этих местах. И вот однажды я стоял ночью у озера и мысленно повторял: «Ну давай, появляйся...». И тут я увидел в небе светящийся шар. Исчез он очень быстро. И больше ничего не произошло, — рассказал он «Вечерней Москве».

СПРАВКА

Страничку, посвященную штурму «Зоны 51», в Facebook создал американец Дженсон Барнс. Свое намерение принять участие в этой акции уже подтвердили более миллиона человек. Но, к сожалению, новость оказалась шуткой, по крайней мере, так объяснил ее сам Барнс: «Я просто подумал, что это будет забавным поводом познакомиться с классными людьми в Интернете. Я не несу никакой ответственности, если люди решат штурмовать «Зону 51».

На информацию о создании группы отреагировали в Пентагоне, заявив на брифинге представителям прессы о готовности защищать эту базу в Неваде.

Такой же военный полигон, по слухам, есть и в России — это Капустин Яр на северо-западе Астраханской области. Якобы там хранятся сбитый нашими пилотами космический корабль неизвестного происхождения и тела его пилотов. И именно туда начиная с 1948 года, согласно конспирологической теории, ведут все дорожки уфологических расследований.

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