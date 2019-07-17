Как грамотно распоряжаться бюджетом на отдыхе

Заранее покупать билеты

Чем раньше вы их приобретете, тем меньше заплатите. Таким образом можно сэкономить до трети стоимости билета. Чем ближе к дате вылета/выезда — тем дороже.

Изучить цены

Чтобы не проститься с половиной бюджета в самом начале отдыха, изучите расценки на услуги. Если взять такси у аэропорта, то вы рискуете потратить в четыре раза больше, чем при заказе машины через приложение. Найдите время и заранее ознакомьтесь с информацией об этом в интернете.

Планировать экскурсии

Ищите варианты по соотношению «цена — качество». Заказывать заранее — дешевле. Существуют и акционные варианты, когда экскурсионные бюро предлагают вариант «три по цене двух». Это также выйдет значительно дешевле.

Питаться с умом

Заранее решите, где будете завтракать, обедать и ужинать. Изучите средний чек выбранных заведений и меню. Это поможет избежать ситуаций, когда вы, проголодавшись, заходите в кафе, а в итоге вам неожиданно приносят огромный счет.

Запланировать сувениры

Как показывает опыт, огромное количество из того, что мы привозим, оказывается ненужным. К покупке сувениров нужно относиться в этом плане взвешенно, оценивая, нужно это человеку или он уберет сувенир и никогда о нем не вспомнит.

Расплата за траты

Что взять в поездку: наличные или «пластик»? Конечно, лучший вариант — наличный расчет. Заранее определите, где выгоднее будет обменять рубли на валюту страны, куда вы отправляетесь. В случае если вы решили расплачиваться картами, ожидайте списания процентов. В результате деньги могут закончиться раньше отпуска.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Коренев, финансовый аналитик:

— В большинстве случаев расходы — это вопрос информирования. От покупки билетов до бронирования гостиниц. Нужно оградить себя от спонтанных и импульсивных трат настолько, насколько это возможно. Планирование в этом случае помогает. Это вопрос грамотного и умного подхода к поездке.

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