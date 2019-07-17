Почти 50 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
• 18:21 • 17 июля 2019
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В аэропорту Внуково задержали шесть самолетов
Фото: Елена Фролова, «Вечерняя Москва»
В столичных аэропортах были зафиксированы отмены и задержки почти 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные, представленные сервисом «Яндекс.Расписания».
Наибольшее количество подобных случаев отмечено в аэропорту Домодедово. В воздушной гавани было задержано 14 и отменено семь авиарейсов. В Шереметьеве зафиксирована задержка 21 рейса.
В аэропорту Внуково задержали шесть самолетов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Ранее управление МЧС по Москве предупредило жителей о грозе и усилении ветра до 17 метров в секунду.
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