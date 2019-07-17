Почти четыре тысячи забытых в поездах вещей вернули владельцам
Сервис по поиску забытых вещей, запущенный АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), помог вернуть около 4 тысяч вещей, забытых пассажирами в поездах, сообщают в пресс-службе компании.
Согласно сообщению, сервис был запущен в марте 2019 и серьезно упростил процедуру подачи обращений и, непосредственно, сам поиск. Благодаря системе одного окна процесс обнаружения забытых вещей стал быстрее и эффективнее, а количество обращений по другим каналам сократилось в 10 раз.
— Всего с начала работы сервиса было обработано около 8 тысяч обращений, из которых 3700 забытых вещей были обнаружены и возвращены владельцам. Часть заявок отзываются самим пассажиром после обнаружения вещей у себя, — передает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на пресс-службу компании.
Чаще всего люди забывают часы, наушники, различные гаджеты и зарядные устройства для них, а также предметы одежды и документы. Подробную инструкцию по поводу подачи заявки можно найти на сайте ФПК.
ФПК, основанная в 2010 году, является дочерней компанией ОАО «Российские железные дороги». Компания предоставляет услуги по перевозке пассажиров и их багажа в дальнем сообщении.
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