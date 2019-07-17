Пассажиропоток поезда «Стриж» Москва — Берлин вырос на 78 процентов
Пассажиропоток поезда «Стриж», следующего по маршруту Москва — Берлин, увеличился в первом полугодии 2019 года на 78 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Всего поезд перевез 25,2 тысячи человек.
Отмечается, что поезд «Стриж» начал курсировать между Россией и Германией в декабре 2016 года. Вагоны поезда оборудованы системой автоматического изменения ширины колесных пар. Данная технология позволяет сократить время на переход с российской железнодорожной колеи (1520 мм) на европейскую (1435 мм) на белорусской станции Брест.
Всего с начала курсирования поезд перевез 84,5 тысячи пассажиров, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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