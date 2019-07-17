Эксперт рассказала, как избежать цыганского проклятия

Многие из нас, сталкиваясь на улицах столицы с цыганами, боятся гипноза и проклятия. Как не стать жертвой злоумышленников и как обезопасить себя? На эти вопросы в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала психолог Наталья Варская.

Москвичи стали сообщать о том, что в людных местах стали все чаще сталкиваться с цыганами. Многие сталкивались с ними в 90-е годы, кого-то пугали цыганами в детстве. Как работает гипноз этих людей?

— Цыгане могут наговорить кучу бессмысленных фраз, говорить быстро, похвалить. Слова и фразы общие: «тебе все завидуют», «твоей добротой пользуются», ты любому скажи, не ошибешься. Не только цыгане этим пользуются, другие, так называемые экстрасенсы делают тоже самое, даже в больших масштабах, — подчеркнула Варская.

Психолог заявила, что скептически относится к тому, что цыгане обладают какими-то экстрасенсорными способностями:

— Вряд ли можно чему-то научиться. Главное — создать легенду. Про цыган легенды давно работают, их самих наделили этой мифологией. Цыганам приписывали какие-то вещи, и все это обросло легендами, — отметила Варская.

На вопрос о том, почему цыгане снова появились в Москве, психолог предположила, что это объясняется тем, что они кочевой народ.

— Видимо, там где был наплыв, сейчас их нет. Их много было одно время на Украине, в Румынии, Молдавии. Это генетические записи, как мигрируют птицы, это инстинкт. В глубине души цыгане смеются над теми дураками, которые верят в какие-то их действия. Не нужно бояться проклятия цыган. Если бы у них была такая сила, они бы жили по-другому. Человеку можно внушить многое, и все последующие неприятности он будет связываться с этими неприятными словами. Лучший способ избежать неприятностей – никогда не заговаривайте с неизвестными, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, лучшее решение — юмор: не нужно верить в якобы проклятия, особенно в просвещенное время.

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