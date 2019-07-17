Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов в Москве возросло до 51 человека
Количество людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов сети Healthy food в Москве, увеличилось до 51 человека. На данный момент 26 из них госпитализированы, еще шесть уже выписаны из медицинских учреждений. Об этом проинформировали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по столице.
— По последним данным, по состоянию на 14:00 17 июля 2019 года, зарегистрирован 51 случай заболевания острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан с поздним обращением за медицинской помощью заболевших, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что у большинства заболевших был диагностирован сальмонеллез, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что ранее сеть кафе Healthy food, выпускающая продукты здорового питания, остановила производство и инициировала проверку после сообщений о массовом отравлении москвичей едой организации, которую те получили из вендинговых автоматов.
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