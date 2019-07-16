Вендинговая угроза: почему москвичи покупают вредную еду в автоматах

В Москве 16 июля 30 человек отравились едой из автоматов быстрого питания. Как сообщил ТАСС, пострадавшие обратились аж с шести административных округов столицы. По предварительной информации, люди подхватили сальмонеллу, и 23 человека госпитализированы. Сообщается, что Роспотребнадзор срочно начал эпидемиологическое расследование.



В причинах произошедшего вместе с «Вечерней Москвой» попытался разобраться академик РАЕН и доктор биологических наук Алексей Одинец.



— Дело в том, что современный потребитель очень нетребователен. Грубо говоря, продается то, что покупается. И сейчас, технологически, технически и экономически можно абсолютно спокойно начать продавать в этих автоматах здоровую еду. Она будет немного дороже, процентов на 20-30. Но, скорее всего, это окажется маловостребованно именно из-за дороговизны. Молодое поколение вряд ли будет это брать. А все идет из-за отсутствия национальной идеи. Молодежь из-за этого дезориентирована и поэтому ест всякую дрянь, — считает Одинец.



По мнению профессора, в том, чтобы заменить еду из вендинговых автоматов на здоровое питание, проблемы никакой нет, да и альтернатив довольно много. К примеру, вместо кофе можно пить смесь цикория и ячменя в разных пропорциях. В советское время этот напиток делали детям, и он носил название «Пионер».



Известно, что обратившиеся за врачебной помощью люди заразились сальмонеллезом после употребления еды из вендинговых автоматов Healthy Food. Но как сообщила «Вечерней Москве» исполнительный директор НААТ (Национальной Автоматизированной Торговли» Галина Заманова, данные автоматы пока что не являются вендинговыми. Иными словами, в них продается еда, имеющая ограниченный срок годности, а не батончики, кофе и чаи.



— По нашей статистике, отравлений не было очень давно. Единственный случай, я помню, произошел 5 лет назад. А по поводу Healthy food, наша ассоциация пока не определилась, являются они вендинговыми автоматами или нет. Ответ они пока нам не дают. Healthy Food продают бутерброды, салаты, у которых есть, конечно же, ограниченный срок годности. А в вендинговых автоматах, в основном, продаются продукты, которые очень долго не портятся: снэки, шоколадные батончики и напитки из сухих смесей, — рассказала Заманова.



В свою очередь, «народный доктор» Геннадий Малахов дал читателям «Вечерней Москвы» рекомендации относительно того, чем же питаться, если не хочется портить свое здоровье снеками и газировкой. Он заявил, что важно знать проверенные места, где точно можно приобрести продукты высокого качества.

Читайте также: Какие необычные блюда можно приготовить из привычных москвичам даров леса