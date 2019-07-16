Депздрав Москвы сообщил о состоянии отравившихся едой из аппаратов горожан
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала журналистам о состоянии 21 человека после их поступления в столичные клиники с острой кишечной инфекцией. Все они отравились едой из аппаратов в бизнес-центрах.
По словам Сметаниной, состояние их здоровья оценивается медиками как удовлетворительное.
— В отношении каждого из пациентов проводится необходимое лечение и обследование, медицинская помощь оказывается в полном объеме, — приводит слова специалиста «Интерфакс».
Светлана Сметанина отметила, что всего в столичные больницы поступили 23 человека. Двоих уже выписали.
Напомним, что 16 июля стало известно об отравлении некачественной едой почти 30 граждан в Москве. Ранее по факту случившегося комментарий оставили сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора.
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