Вернувшийся в аэропорт Жуковский самолет МЧС заменили на другой борт
• 21:11 • 17 июля 2019
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Вылет самолета запланирован на 7:00 в четверг, 18 июля
Фото: Официальный сайт Министерства обороны России
Вернувшийся в аэропорт Жуковский самолет Ил-76, принадлежащий МЧС, был заменен на другое воздушное судно. Об этом проинформировали в пресс-службе воздушной гавани.
— Борт был заменен на другой, — указано в сообщении.
Уточняется, что вылет самолета запланирован на 7:00 в четверг, 18 июля, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что ранее сообщалось о том, что вылетевший в Иркутск Ил-76 был вынужден вернуться в аэропорт по причине неполадок в гидросистеме. Посадка самолета прошла благополучно.
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