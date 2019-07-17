Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Об этом в среду, 17 июля, сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.
— Трехсторонняя контактная группа согласовала заявление о подтверждении полной приверженности прекращению огня с 21 июля 00:01 по киевскому времени, — сказал он.
Представитель ОБСЕ добавил, что перемирие будет «всеобъемлющим, устойчивым и бессрочным», передает ТАСС.
Как рассказал полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов, в заявление о перемирии включены дополнительные меры по повышению эффективности соблюдения режима прекращения огня. Нынешнее заседание контактной группы он назвал «одним из самых результативных» и добавил, что главными его темами стали вопросы безопасности людей и гуманитарные задачи. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, военные действия на юго-востоке Украины начались в апреле 2014 года после того, как Донецк и Луганск заявили о независимости.
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