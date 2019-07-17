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Ограничения движения ввели в районе Савеловского вокзала до 30 августа

Илья Зуев
• 22:21 • 17 июля 2019
Ограничения вводятся в круглосуточном режиме
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Ограничения вводятся в круглосуточном режиме
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

В связи с проводимыми работами по строительству Большой кольцевой линии столичного метрополитена в районе Савеловского вокзала до 30 августа ограничат движение транспортных средств. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Уточняется, что временные меры будут действовать на площади Савеловского вокзала, а также в районе него на улице Бутырской.

Ограничения вводятся в круглосуточном режиме и затрагивают одну полосу движения, передает агентство городских новостей «Москва».

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