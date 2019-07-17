Движение ограничат на участках двух улиц в районе Хорошево-Мневники
Движение транспорта на участках двух улиц, расположенных в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы, будет ограничено с 22 июля по 1 ноября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
— Ограничение движения в связи с реконструкцией газопровода с 22 июля по 1 ноября круглосуточно будет действовать на набережной Новикова-Прибоя в районе дома 1, строение 1, и в районе дома 78, корпус 3, по проспекту Маршала Жукова, — указано в сообщении ЦОДД.
Временные меры будут действовать по одной полосе частично, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что ранее «Вечерняя Москва» сообщала о том, что в столице на время плановых мероприятий будут перекрыты несколько улиц, расположенных в Северо-Восточном, Западном и Центральном округах столицы.
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