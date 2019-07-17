Водолазы очистили Патриаршие пруды от скопившегося мусора

Перед погружением водолаз надевает резиновый гидрокостюм, воздушно-дыхательный аппарат, специальную маску, жилет-компенсатор, ласты и грузовой пояс. Также специалист при себе имеет наручный компас, глубиномер, нож и компрессор.

— Перед очисткой каждого водоема бригада проходит обязательный инструктаж. Всего в состав бригады входит четыре человека. Среди них: работающий водолаз, страхующий, обеспечивающий и руководитель станции, — говорит главный специалист водолазного отдела Мосводостока Владимир Кузнецов.

Средняя глубина Патриарших прудов составляет всего 2,5 метра. По словам экспертов, для того чтобы очистить данный участок, понадобится несколько часов.

— На таких водоемах чаще всего встречается обычный бытовой мусор: бутылки, небольшие металлические изделия, стекло и прочее, — поясняет Кузнецов.

В основном на дне лежит то, что остается после зимнего периода, или то, что успели выкинуть в воду с начала купального сезона. После завершения очистки весь найденный мусор отправляется на утилизацию.

По словам Кузнецова, основная задача водолазов Мосводостока — избавлять от скопившегося мусора столичные водоемы и водоочистные сооружения. Обследования водных пространств проводится два раза в год.

— В 2018 году наши специалисты очистили Кожуховский затон. Со дна этой локации мы подняли два огромных пассажирских парохода. Один из них назывался «Казань», — рассказывает водолаз.

Общая длина судна составила свыше 70 метров, а ширина достигла 12 метров.

— Также мы подняли со дна корпус другого судна. К сожалению, я не помню его названия. Все эти работы удалось завершить лишь в мае прошлого года. К этому моменту мы уже утилизировали их полностью, — говорит главный специалист водолазного отдела Мосводостока.

В год столичные водолазы собирают примерно 2,5 тысячи кубических метров мусора. Но, как отмечают специалисты, в последнее время уровень загрязнения значительно снизился, так как москвичи и гости столицы стали бережнее относиться к городским водоемам.

Кстати, водолазный отдел компании отметил недавно свое пятилетие, сообщили в пресс-службе Мосводостока.

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