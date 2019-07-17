Еще четыре компании стали резидентами особой экономической зоны «Технополис «Москва»

Новыми резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) стали компании «Микробор», «Амедарт», «Битроботикс» и «Бифорком Текнолоджис». Таким образом, общее число фирм, работающих на территории «Технополиса «Москва», увеличилось до 62.

— Четыре новых резидента столичной особой экономической зоны в горизонте десяти лет планируют вложить в производство более 600 миллионов рублей, — рассказал Владимир Ефимов.

Резиденты ОЭЗ имеют право на льготы. Среди них — нулевая ставка по налогу на имущество, на землю и на транспорт, а также льготная аренда земли и льготная ставка по налогу на прибыль. Сэкономленные средства компании вкладывают в развитие собственного бизнеса.

— Многие предприятия уже по достоинству оценили предлагаемые преференции и современную инфраструктуру особой экономической зоны, — подчеркнул глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — А для города — это инвестиции и новые рабочие места.

Четыре новых компании планируют открыть около 300 вакансий. Общий фонд оплаты труда, по словам Прохорова, за десять лет должен превысить 3 миллиарда рублей.

СПРАВКА

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» создана для развития инновационной экосистемы города. ОЭЗ включает пять площадок в Зеленограде и в Печатниках.

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