Количество контрактов через портал поставщиков увеличилось на 14 процентов
Количество контрактов, которые через портал поставщиков заключили между собой заказчики и представители малого бизнеса в течении текущего года, увеличилось на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Более 160 тысяч контрактов на 14 миллиардов рублей заключили заказчики с субъектами малого предпринимательства при помощи портала поставщиков, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Всего на портале поставщиков зарегистрированы 13,5 тысячи московских и региональных заказчиков, работающих в разных сферах. 11 тысяч заключенных контрактов — поставка медицинских товаров, еще 10,2 тысячи — оказание образовательных услуг, 6 тысяч контрактов — закупка компьютеров и оргтехники.
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