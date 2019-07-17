Владельцев квартир уберегли от ошибок

На встрече, организованной по инициативе столичного Фонда капитального ремонта, собрались представители управляющих компаний, советов домов, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов 75 домов, расположенных в разных районах города.

— Основная задача Ассоциации собственников и владельцев специальных счетов — уберечь от ошибок при переходе от способа накопления взносов на капремонт с «общего котла» на специальный счет, открытый для конкретного дома, — заявила в самом начале встречи директор организации Вера Москвина.

Как оказалось, таких ошибок совершается собственниками жилья масса. Все 75 домов, представители которых пришли на вчерашнюю встречу, получили отказ в Мосжилинспекции в переходе на спецсчет именно из-за допущенных собственниками ошибок. Среди наиболее распространенных — непоступление в инспекцию уведомления от жильцов о переходе на спецсчет, отсутствие кворума на общем собрании собственников (ОСС), неверное оформление протокола ОСС, предоставление неполного комплекта документов и, наконец, некорректная повестка собрания собственников.

— Все ошибки — от элементарного незнания или даже непонимания процедуры перехода на специальный счет, — отметил начальник управления информационного обеспечения и взаимодействия с органами исполнительной власти Фонда капитального ремонта Москвы Антон Войтенко. — Мы призываем собственников заходить на сайты, звонить на горячие линии Фонда капремонта и ассоциации, чтобы предотвратить эти ошибки.

Большую помощь в прохождении непростой процедуры перехода на специальный счет окажет Дорожная карта капитального ремонта многоквартирного дома, представленная на собрании.

— Лишь за последние три месяца ассоциация помогла перейти на спецсчет более 100 домам. И число это, по нашим прогнозам, будет только расти, — заключила Москвина.

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