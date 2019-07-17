Начальника ГИБДД Новгородской области арестовали
Начальник управления ГИБДД Новгородской области полковник Владимир Лонской арестован и отправлен в СИЗО.
Отмечается, что подозреваемый пробудет в следственном изоляторе до 15 сентября.
Против него Новгородское управление СК России возбудило дело по статьям «получение взятки путем вымогательства» и «получении взятки в крупном размере».
Главного гаишника региона задержали 16 июля. Его обвиняют в том, что он за 300 тысяч рублей и бутылку коньяка XO Champagne, стоимостью 3999 рублей, дал согласие на сопровождение автомобиля, который перевозил крупногабаритный груз одной коммерческой организации.
Кроме того, Владимира Лонского обвиняют в незаконном получении асфальтной крошки на сумму не менее 36 тысяч рублей, о которой его попросил бывший сослуживец для строительства своего гаража в городе Сольцы Новгородской области. Данное сырье, по информации Следственного комитета, начальник регионального ГИБДД получил, угрожая привлечением к административной ответственности организацию, которая делала ремонт автомобильных дорог на территории города Сольцы.
Лонского освободили от занимаемой должности, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Новгородской области.
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