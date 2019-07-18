Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с отцом и его новой возлюбленной
• 01:49 • 18 июля 2019
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Ариадна хорошо общается с новой возлюбленной отца
Фото: https://www.instagram.com/ariadna_volochkova/?hl=ruа
Дочь балерины Анастасии Волочковой 13-летняя Ариадна побывала на премьере фильма «Король Лев» в компании своего отца Игоря Вдовина и его новой возлюбленной ведущей передачи «Утро России» Еленой Николаевой.
Девочка с телеведущей позировали перед камерами журналистов различных изданий. Они выглядели счастливыми, видимо, Елена Николаева смогла найти общий язык с дочерью бизнесмена.
О романе Вдовина и Николаевой стало известно пару месяцев назад, они стали жить вместе в квартире в центре столицы. По словам знакомых пары, Ариадна иногда гостит у папы и его новой возлюбленной, а Волочкова не против этого, сообщает издание «Вокруг ТВ».
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