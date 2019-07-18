Скалу из мультфильма «Король Лев» обнаружили в Приморье
Работники нацпарка «Земля леопарда», который находится в Приморском крае, нашли утес, крайне похожий на Скалу предков из мультфильма «Король Лев». Об этом сообщает пресс-служба национального парка.
Именно на ней стоял герой анимационной ленты Муфаса, когда осматривал свой прайд, а обезьяна Рафики с этого выступа впервые показал зверям королевского наследника — Симбу.
На территории «приморской версии» Скалы предков обитает леопард Leo 12M по имени Тайфун, который является негласным королем заповедника «Кедровая падь». С каменного выступа хищник наблюдает за своими владениями во время охоты, — работники нацпарка выяснили это благодаря фотоловушке.
К слову, скала — любимое место многих животных, обитающих на территории заповедника. Известно, что в национальный парк принимают практически всех — там есть и полярные волки, и камчатские медведи, сообщили в пресс-службе.
Помимо прочего, недавно на кадрах со специальных камер видеонаблюдения специалисты заметили сразу семь видов диких животных. Незваные гости леопарда Валеры унесли его добычу, которая была спрятана недалеко от каменного выступа.
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