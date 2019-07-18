Поэтический уик-энд с Маяковским и Пушкиным организуют в столице

19 июля, в день рождения Маяковского, можно было бы по традиции просто почитать его стихи, но в этом году два музея столицы — Государственный музей А.С. Пушкина на Пречистенке и Государственный музей В.В. Маяковского — объединили усилия и придумали беспрецедентную историю: настоящий историко-поэтический уикэнд. И все начнется уже сегодня, накануне непосредственного дня рождения Маяковского!

Праздник пройдет в рамках выставки «Пушкиноты млеющего полдня». Ее составили из уникальных материалов, что хранились в обоих музеях, а также в Государственном музее истории российской литературы (ГЛМ), Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) и Российской национальной библиотеке.

А что «пушкиноты», спросите вы? А, так это третий поэт вмешался, Велимир Хлебников. В одном из ранних своих стихотворений он задал тон самому отношению футуристов к Пушкину.

О чем бы, кстати, побеседовали, встретившись, Александр Сергеевич и Владимир Владимирович? Им точно было бы о чем поговорить, и Маяковский об этом знал. Диалог двух поэтов станет основной темой выставки, тем паче что известно: Маяковский всю пушкинскую тему от себя не отпускал. Они оба, Пушкин и Маяковский, стали символами переломных эпох русской литературы, кумирами своих поколений, и в памяти потомков представляются по-разному: то — статичными каменными монументами, то — живыми, близкими и понятными классиками, к которым так и хочется «припасть» и сегодня.

Итак, гулять с Владимиром Владимировичем и праздновать его день рождения предлагается в гостях у Александра Сергеевича — то есть на уютной Пречистенке.

Уже сегодня, 18 июля, в 18:00 директора двух музеев — Алексей Лобов («Маяковка») и Евгений Богатырев («Пушкина») — дадут старт празднику. После приветственных слов состоится презентация необычного сборника стихотворений В.В. Маяковского «Про тебя». Это, скажем так, сборник «народный», ибо стихи в него отбирали голосованием читателей. Иллюстрации к книге выполнены в стиле коллажа, который так ценил Маяковский.

А после презентации, в 19:00, начнется лекция Ильи Старкова «Фотомонтаж в авангардном дизайне 1920-х годов». Не поверите, что все показанное было почти век назад, как раз во время Маяковского! Нам расскажут историю возникновения и развития фотомонтажа, одного из главных символов графики авангарда. У его истоков стояли легенды — Родченко, Клуцис, Эль Лисицкий... А мы-то думали...

Еще через час всех пришедших научат делать... книги. И тут же сделают «книгу художника» — особый предмет особого жанра, сейчас невероятно модного. А какая связь между этим жанром и футуристами? Узнаете непременно.

Не обойдется и без подарков, Маяковский вообще был щедр, а поможет ему художник Валерий Корчагин.

Ну а в день рождения поэта Пречистенка продолжит праздник: вас ждет экскурсия (16:00), на которой вы все окончательно поймете про «пушкиноты» и авангард, а также уясните, почему Владимир Владимирович, призывавший всех бояться пушкинистов, в результате из войны с Пушкиным впал в состояние войны за Пушкина.

Об этом будет говорить научный сотрудник музея Галина Антипова. А что не поймете — уточните на лекции «Маяковский как Пушкин», на которой филолог Андрей Россомахин расскажет, чем был чреват для Маяковского «принудительный культ» его личности, навязанный после его смерти. И это история не из легких...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Лобов, директор Государственного музея В.В. Маяковского:

— Как почувствовать через сто лет историческую эпоху: ее масштаб, устремления и трагизм? Разве поэзия — не лучший способ, если вся она — и личный дневник, и послание нам, «людям грядущего»? Маяковский хотел говорить с нами, потомками, «как живой с живыми». Из стихов и воспоминаний, из документов и свидетельств мы сегодня и пытаемся «сложить» его, «живого, а не мумию», разного в разные моменты жизни, единого в своем порыве в будущее — к нам и дальше — в вечность.

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