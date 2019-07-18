Уборка завершена на временно закрытых станциях Сокольнической линии метро
На всех временно закрытых станциях Сокольнической линии московского метро закончена уборка. Об этом сообщил начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
По его словам, на закрытом участке Сокольнической линии обновили путевую инфраструктуру. Работники метро помыли светильники, облицовку фасадов зданий, переходов и вестибюлей, очистили платформы, а также заменили некоторые лампы на новые.
Специалисты провели техническое обслуживание эскалаторов, починили двери и лестницы, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что с 13 по 20 июля закрыт участок Сокольнической линии между станциями «Университет» и «Коммунарка» из-за строительства Большой кольцевой линии. Пассажиры могут воспользоваться компенсационными маршрутами.
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