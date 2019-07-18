Актер Афанасьев опроверг слухи о госпитализации

Народный артист России Валерий Афанасьев сообщил о том, что он не обращался в больницу за помощью, и с его здоровьем все в порядке. Помимо этого, он призвал своих поклонников не обращать внимание на недостоверные новости.

— Спасибо за беспокойство, все у меня хорошо. Нахожусь дома, чувствую себя прекрасно. Не понимаю, откуда такие новости берете, — удивился актер.

Ранее СМИ сообщили о том, что Афанасьева госпитализировали с сильными болями и повышенной температурой. Так же говорилось о том, что находится он в столичном медицинском учреждении, сообщает «СтарХит».

Афанасьев — известный российский актер театра и кино, а также педагог. Он родился в Москве в 1949 году. Окончил актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. В 1990 году мужчина получил звание Заслуженного артиста РСФСР, а в 2005 году — звание Народного артиста.

Актер известен по ролям в картинах «Это мы не проходили», «Ширли-мырли», «Кухня в Париже», «Кремлевские курсанты» и многим другим.

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