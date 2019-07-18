Вика Цыганова подала документы для участия на выборах в Госдуму
Певица Вика Цыганова подала документы для участия в выборах в Государственную думу. Она будет баллотироваться в депутаты от партии «Единая Россия» по Хабаровскому краю.
Дополнительные выборы депутата Госдумы седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 70 пройдут в регионе 8 сентября.
— Виктория Цыганова, кандидат в депутаты Государственной думы от политической партии «Единая Россия», представила документы на выдвижение в окружную избирательную комиссию Комсомольского одномандатного избирательного округа № 70, — рассказал собеседник РИА Новости.
На сайте избиркома говорится об 11 зарегистрированных кандидатах от партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты России», «Партия Роста», «Справедливая Россия», «Яблоко».
Депутатом Госдумы от Комсомольского округа ранее был Сергей Фургал, который в 2018 году занял пост губернатора Хабаровского края.
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