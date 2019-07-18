«Росконтроль» назвал безопасную марку творожной массы

Специалисты «Росконтроля» провели анализ творожной массы с изюмом. Эксперты отметили, что многие производители заменяют молочные жиры растительными.

В лабораторию поступила творожная масса брендов: «Б.Ю. Александров», «Ростагроэкспорт», «Останкинское», «Избенка», «Брянский молочный комбинат», «Дмитровский молочный завод» и «Благода».

По итогам проверки самым качественным оказался продукт марки «Б.Ю. Александров». Единственное существенное замечание к производителю — содержание сахарозы не соответствовало указанному в маркировке стандарту, сообщили на сайте организации.

В продукте «Дмитровского молочного завода» было повышено содержание дрожжей и плесени в два раза. При этом указанных на упаковке заменителей молочного жира не нашли в составе образца.

— Можно сказать, беспрецедентный случай, когда ошибка — в пользу потребителя, — добавили специалисты.

Остальные «участники» исследования попали в черной список «Росконтроля». В ходе эксперимента в образцах брендов «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» обнаружили фитостерины. Это говорит о том, что продукция — фальсификат. А в творожной массе «Благода» нашли менее половины обязательных молочных жиров.

Творожные сырки марки «Избенка» содержали в 840 раз больше дрожжей, чем положено. В составе массы брендов «Благода», «Ростагроэкспорт» и «Останкинское» обнаружили сорбиновую кислоту. Этот консервант не был указан в составе производителем. Тем не менее его процент в содержании образца был низким, что говорит о возможности случайного попадания компонента в продукт.

Ранее специалисты «Росконтроля» рассказали россиянам, как правильно выбрать популярный в летнее время продукт — мороженое.

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