Авторы FaceApp ответили на обвинения в хранении фото пользователей

Создатели популярного в последнее время приложения FaceApp отреагировали на претензии некоторых пользователей в нарушении конфиденциальности. Юзеров насторожила возможность того, что их фотографии остаются в резерве программы, сообщает TechCrunch.

Разработчики объяснили, что большая часть фотоматериалов, и правда, обрабатывается в «облаке». Тем не менее программа загружает только изображения, выбранные самим пользователем.

В FaceApp хранятся использованные ранее фото для того, чтобы пользователь не загружал их повторно.

— Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки, — успокоили пользователей специалисты.

К слову, большое количество пользователей со всей планеты опасаются, что их материалы будут использованы в России. Разработчики успокоили тревожных юзеров и сказали, что использующихся ими инфраструктур «облаков» AWS и Google Cloud нет в стране.

Также FaceApp заявил, что любой пользователь легко может сделать запрос на удаление своих фото, обратившись в «Поддержку» приложения.

Программа FaceApp — популярный в последние дни во всем мире сервис, пользователи которого обрабатывают в нем свои фотографии. Приложение способно искусственно состарить человека на изображении.

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