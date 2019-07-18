Появилось видео испытаний беспилотника-огнемета
В Интернете появилось зрелищное видео тестирования беспилотника-огнемета TF-19 Wasp.
На кадрах видно, как устройство подлетает к объекту и тут же выпускает впечатляющую по своей мощности струю пламени. Закадровый голос при этом рассказывает о характеристиках технической новинки. В частности, отмечается адаптивность к самым разным погодным условиям — от экстремальной жары до холода.
Также отмечается, что в работе беспилотника задействуется система плазменного зажигания, позволяющая аппарату извергать огонь на протяжении 100 секунд. Расход топлива при этом несущественный — 3,7 литра.
Любопытно, что дрон создавался как инструмент для сельскохозяйственных нужд, а не для военных целей, как могло показаться изначально. Ролик с пояснением предназначения TF-19 Wasp и демонстрацией беспилотника в действии опубликован на YouТube.
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