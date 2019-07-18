Ступеньки и пандус дома по Каширскому шоссе отремонтировали после жалобы жителей

— Ступеньки разбиты более года, во время дождя и зимой, покрытые льдом, они представляют опасность. По ним невозможно передвигаться! Каждый раз, когда надо войти или выйти из подъезда, жильцы мучаются! С управляющей компанией договориться не получается, — сообщила Наталья Владимировна.

Так как все сотрудники ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» были постоянно заняты, корреспондент «ВМ» обратился к главе местной управы Сергею Федорову.

— Спектр вопросов, по которым граждане обращаются в «Жилищник» и управу, очень разнообразен: от жалоб на неубранный снег до предложения поддержать в реализации какого-нибудь проекта. Есть единая диспетчерская служба, куда может позвонить гражданин, столкнувшийся с проблемой. Сообщение фиксируется, заявке присваивается классификационный код. Одни работы выполняются в течение часа, другие — на протяжении полугода. Все зависит от степени срочности и необходимости, — объяснил он.

Бывают затруднения и в связи с тем, что люди не передают необходимую информацию в полном объеме, а заявок — огромное количество. На прощание Сергей Константинович заверил, что управа и «Жилищник» района делают и будут делать все возможное, чтобы решить возникающие проблемы — и в частности со злополучным крыльцом, причем в кратчайшие сроки. Вскоре после нашего разговора с главой управы ступеньки и пандус действительно починили.

— Это наша обязанность. Поступило обращение, мы отработали. Стараемся все делать добросовестно, чтобы люди были довольны, — заверил «ВМ» главный инженер ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» Алексей Обносов.

Жильцы дома № 7 по Каширскому шоссе сейчас вполне удовлетворены обслуживанием.

— Я в этом доме живу недавно, всего три месяца. Ступеньки были разбиты уже тогда, когда только поселился здесь. Вчера выхожу — крыльцо в порядке, аккуратно все стало. Пандус очень кстати: у меня велосипед, теперь будет удобнее подниматься. Надеюсь, никто ничего не поломает. Жильцы — нормальные благополучные люди, чистоту поддерживают, аккуратно в доме и вокруг, службы работают. По пятибалльной шкале — четыре с плюсом. Я доволен, — рассказал вышедший из подъезда молодой человек, представившийся как Кай.

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