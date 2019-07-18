Мосгорсуд оставил в силе приговор повредившему картину Репина
• 11:54 • 18 июля 2019
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Игоря Подпорина приговорили к 2,5 года колонии общего режима
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Мосгорсуд оставил в силе приговор Игорю Подпорину. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Мужчина повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковке. Игоря Подпорина приговорили к 2,5 года колонии общего режима.
Напомним, что 25 мая 2018 года Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло и повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в трех местах. Юрисконсульт Третьяковской галереи Евгений Мельников оценил полную стоимость реставрации примерно в 20 миллионов рублей.
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