Эксперт оценил возможность снятия санкций ЕС с России
Возвращение России в ПАСЕ не приблизит нашу страну к снятию санкций. Такое заявление в комментарии ФБА «Экономика сегодня» сделал научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Константин Камкин.
17 июля премьер-министр Саксонии Михаэль Кретшмер заявил, что настало время для того, чтобы снять с России европейские санкции. Политик отметил, что санкционные ограничения против России не способствуют решению конфликта на Юго-Востоке Украины.
Кретшмер также назвал верным решение о возвращении российской делегации прав в ПАСЕ. Также он подчеркнул необходимость завершения строительства проекта «Северный поток — 2».
Эксперт Константин Камкин считает, что говорить о снятии санкций с России пока преждевременно, даже несмотря на возвращение делегации РФ в ПАСЕ.
Тем не менее, по мнению эксперта, в Германии растет уровень неприятия антироссийских санкций, передает rueconomics.ru.
— Саксония на сегодняшний день является одним из наиболее динамично развивающихся регионов ФРГ, если брать рост промышленного производства, из-за чего санкции против РФ там никому не нужны, — пояснил Камкин.
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