Победивший рак врач-онколог вернулся к хирургии
Врач-онколог Андрей Павленко после долгого лечения рака желудка вернулся к хирургии, сообщает «МИР 24».
О своей болезни один из лучших врачей-онкологов в России узнал весной прошлого года. Ему диагностировали рак третьей степени. Андрей прошел курс химиотерапии и последующей реабилитации. На время ему пришлось отказаться от профессиональной деятельности. Во время лечения врач начал вести блог в социальных сетях, чтобы подробно рассказать о болезни, этапах химиотерапии и последующей реабилитации.
Весной врачи сообщили Андрею Павленко, что заболевание перешло в стадию ремиссии.
Теперь он снова оперирует пациентов в Петербурге, а также проводит мастер-классы для коллег по всей России.
Источник: mir24.tv
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