Эксперт прокомментировал претензии МИД Украины к указу Путина
Герой России Сергей Липовой прокомментировал претензии МИД Украины к указу Владимира Путина об упрощении процедуры оформления российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.
В МИД Украины назвали действия российской стороны неприкрытым вмешательством во внутренние дела другого государства. Подобные действия могут стать угрозой безопасности на всем европейском континенте.
В украинском ведомстве также отметили, что Москва демонстрирует свои намерения продолжать "гибридную войну против Украины".
Председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой в комментарии "Царьграду" заявил, что подписанный Путиным указ является справедливой, своевременной и вынужденной мерой. По мнению эксперта, действия российских властей продиктованы интересами гуманизма.
Сергей Липовой отмечает, что украинская сторона не намерена выполнять минские соглашения и останавливать войну в Донбассе. Эксперт выразил надежду на то, что отношения между Россией и Украиной изменятся к лучшему после проведения парламентских выборов.
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