Выставка «Скандальная Трубная» открылась в музее «Садовое кольцо»

Оригинальная выставка открылась в музее «Садовое кольцо» на проспекте Мира. Она называется «Скандальная Трубная» и рассказывает о женском нижнем белье конца ХIХ — начала ХХ веков.

Название выбрано неслучайно. Как рассказала «Вечерке» директор музея Ольга Иванова-Голицына, в районе Трубной в начале прошлого века было много борделей. И девицы, чтобы понравиться кавалерам, надевали все самое модное и красивое, а стоило такое белье совсем не дешево.

Выставка «Скандальная Трубная» (она открыта все лето) — составная часть трех выставок, дающих нам довольно широкую палитру быта московских обитателей Мещанской слободы и ее окрестностей столетней давности.

— Всего лишь век назад об этом месте ходили легенды и страшные байки, москвичи не хотели даже селиться на соседних с этим криминально известным районом улицах, — говорит Иванова-Голицына.

Выставочные залы перенесут посетителей в начало ХХ века и раскроют тайны закулисной жизни переулков Москвы прошлого века. Выставка состоит из трех частей, или, как говорит директор музея, «серий».

Серия первая. «Москва и москвичи в открытках XIX века». Выставка проводится в партнерстве с коллекционером и президентом Союза филокартистов России Арсеном Мелитоняном. Он рассказал корреспонденту «ВМ», что в начале прошлого века искусство открытки было очень популярно. И открытки с видами городов, в том числе, конечно и Москвы, исчислялись даже не десятками, а тысячами. К сожалению, после революции многие из них пропали и стали настоящей редкостью. Но даже сегодня случаются открытия — находят новые, неизвестные ранее экземпляры.

Часть таких «новинок» представлена на открывшейся выставке. Например, коллекция открыток «Типы России» знаменитой фотографической фирмы «Шерер, Набгольц и Ко» (до 1917 года контора фирмы располагалась неподалеку от Трубной улицы, на Кузнецком Мосту). Представлены характерные типажи, заполнявшие московские улицы прошлого века: торговцы, бедняки, экипажи с «солидными» ямщиками и городские служащие — все, кто принимал непосредственное участие в формировании облика Москвы, стиля жизни и развития города, порой не всегда лицеприятного. Поражает качество печати — и сегодня можно рассмотреть мельчайшие детали, можно встретиться взглядами с обитателями Москвы более чем столетней давности, ощутить их эмоции.

Крючок для шнуровки корсетов Фото: Олег Фочкин, «Вечерняя Москва»

Серия вторая. «Москва и москвичи XIX века в иллюстрациях». Выставка проводится в партнерстве с издательской группой «АРБОР», художником Аркадием Мелик-Саркисяном и куратором выставки Лидией Еновой. Работы художника Мелик-Саркисяна — зарисовки «жизни московской», схваченные глазами очевидца. Как проза Владимира Гиляровского передает атмосферу Москвы начала века ХХ, так точно передает карандаш художника ХХI века настроения и характеры минувших дней. Возникает удивительное растворение художественного текста в графической линии. Лица, характеры и бытовые детали — все работает на понимание того, что в это же время в тех же реалиях рядом творили Серов, Скрябин, Шаляпин, Бунин и многие другие выдающиеся музыканты, писатели, ученые, актеры — современники и друзья Гиляровского.

Самой настоящей изюминкой стала третья «серия» выставки, с которой и начался рассказ.

Предметы, костюмы и фотографии предоставлены Дарьей Хандашковой, экспертом в области исторической реконструкции и театральным художником-костюмером, фотографом Татьяной Ефремовой (известной в мире реконструкторов под псевдонимом Francis) и фондом музея «Садовое кольцо».

По словам Татьяны Ефремовой, фотопроект задуман как забавное подражание фотографиям более чем столетней давности, на которых часто изображены дамы полусвета в нижнем белье, иногда сопровождаемые колоритными кавалерами. Организаторам хотелось в игровой форме показать антикварное нижнее белье и корсеты конца XIX — начала XX века, а также воссоздать образы и позы москвичей со старинных фотографий.

На открытии выставки можно было стать участником экскурсии и посмотреть дефиле участниц проекта. Когда зрители выслушали рассказ об открытках, неожиданно в дверном проеме появилась первая дама в кружевном льняном белье, с веером из страусиных перьев и пышной прической. За ней последовала другая, в Т-образном корсете, с оголенными плечами, весьма пышных форм.

Так началось дефиле участниц исторической реконструкции. И собравшиеся уже не могли оторвать от этой картины глаз, то и дело нажимая на кнопки фотоаппаратов.

Когда все дамы выстроились в знакомых нам по фильмам и фотографиям характерных позах, куратор проекта Дарья Хандашкова, выступавшая в роли «мамки» дома терпимости, взмахнула воздушным пеньюаром, направив одновременно волну запаха нежных духов на зрителей, и начала рассказ о каждом из представленных костюмов.

А девушки прогуливались по очереди по залу и показывали предметы туалета — кружева, украшения, вышивки, банты, о которых шла речь. Модели разрумянились и получали истинное удовольствие от показа. Именно о таких «служащих» домов терпимости и рассказывали Куприн и Гиляровский. В полумраке старой Трубной располагались трактиры, отели, комнаты — сюда съезжалась вся Москва, чтобы вдоволь кутить: от старика до молоденького юнкера, от богатого купца до нищего студента. Пара молодых «клиентов», правда, внешне больше смахивающих на современных хипстеров, также принимала участие в показе.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Открытка из серии «Типы России» Фото: Олег Фочкин, «Вечерняя Москва»

После показа и бокала легкого игривого вина дамы охотно фотографировались и делились рассказом, как добывали тот или иной предмет одежды, а также открывали секреты пошива и ношения аксессуаров. Желающих рассмотреть детали одежды было много.

Хотя, если посмотреть, в чем во время недавней майской жары ходили современные дамы, нижнее белье столетней давности можно считать вполне приличным.

Дефиле, конечно, не проходит в ежедневном режиме. Но вот сами предметы — а это не только нижнее белье, но и обувь, заколки, веера, головные и шейные украшения, крючки для затягивания корсета и расстегивания пуговиц, уникальные фотографии и многое другое, — можно увидеть на действующей еще два месяца экспозиции.

Может, наши дамы найдут что-то уникальное в этих предметах и смогут удивить современных кавалеров. Ведь так одевались не только в домах терпимости, но и в будуарах светских дам. И те, и другие знали толк в соблазнении.

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