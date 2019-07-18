Стала известна причина отсутствия курортных романов у россиян
Треть россиян не смогли завести курортный роман из-за отсутствия подходящей кандидатуры. Об этом свидетельствуют данные из пресс-релиза онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру».
Отмечается, что 37 процентов россиян осудили подобное поведение на отдыхе. 32 процента респондентов заявили, что хотели бы влюбиться во время отдыха, но у них не было подходящей возможности.
Еще 16 процентов опрошенных рассказали, что роман на курорте у них случался всего один раз в жизни. 15 процентов отметили, что подобное происходит с ними постоянно.
Всего в опросе приняли участие более 3500 человек, сообщает «Лента.ру».
Напомним, ранее были названы лучшие города для курортных романов по мнению россиян. Первой в рейтинге расположилась Ялта. Следом за ней — Сочи, поселок Витязево под Анапой, Геленджик и Феодосия.
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