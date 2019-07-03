Свахи рассказали, чем заканчиваются курортные романы в России и за рубежом

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил у пользователей социальных сетей, где лучше всего завести курортный роман. 41 процент респондентов назвали Ялту, также в топ-5 наиболее подходящих городов попали Сочи, Геленджик, Витязево и Феодосия. Руководитель международного брачного агентства «Фортуната», профессиональная сваха Татьяна Тасуева рассказала «Вечерней Москве» об особенностях такого приключения за границей.

— Люди заводят курортные романы, потому что вне дома к этому располагает атмосфера.Чаще всего такие отношения не заканчиваются чем-то серьезным, а просто оставляют приятные воспоминания. Но бывает и по-другому, одна моя клиентка познакомилась с мужчиной на курорте, они создали прекрасную семью. Однако, например, служебные романы обычно крепче: у людей есть общие интересы.

Еще одна профессиональная сваха, эксперт по вопросам семьи и брака Валентина Закоцола считает, что причина недолговечности курортных романов состоит в разном восприятии отношений у мужчин и у женщин.

— Курортные романы, как правило, имеют продолжение только в 5 процентах случаев. Там море, солнце, нет проблем, эйфория. Когда люди возвращаются домой, то они сталкиваются с действительностью, бытом. Если люди из разных городов, то шанса на продолжение отношений практически нет. Из моего опыта видно, что часто девушки при знакомстве с мужчиной уже сразу представляют удачный брак, семью, мужчины же более прагматичны.

Шанс на удачное продолжение курортного романа, как отмечают эксперты, после отпуска есть, если речь идет о российских курортах. Однако, свахи предостерегают наших граждан, особенно девушек, от романов за рубежом. Татьяна Тасуева отметила, что в таком случае можно попасть в опасную ситуацию.

— Это чужая территория, там надо быть вдвойне внимательной и осмотрительной. Если страна, например, мусульманская, то обязательно сначала необходимо изучить обычаи и традиции, чтобы не попасть в опасную ситуацию.

Серьезность намерений кавалеров в других странах эксперты подвергают сомнению. Валентина Закоцола добавила, что отличие заграничных курортов в том, что иностранцы часто легкомысленные и не думают о серьезных отношениях, а также «есть разница в менталитете, которая тоже влияет на качество отношений». Ранее психотерапевт оценила рейтинг идеальных городов для курортных романов.

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