Лукашенко предложил Путину решить все спорные вопросы к декабрю 2019 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за снятие всех спорных вопросов и подготовку программы стратегии действий по интеграции до 8 декабря 2019 года. С соответствующим предложением он обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе встречи.

Говоря об обозначенной им дате, он напомнил, что в декабре этого года будет отмечаться 20-летие со дня заключения Союзного договора между РФ и Белоруссией. До этого срока, подчеркнул Лукашенко, необходимо разобраться с имеющимися вопросами и распланировать стратегию будущих действий.

По мнению белорусского лидера, все проблемы лежат на поверхности, в связи с чем времени на то, чтобы две державы могли добиться взаимопонимания, «предостаточно». Он также добавил, что граждане обеих стран ожидают принятия конкретных решений.

Среди прочего Лукашенко посчитал нужным обратить внимание на то, что все вопросы переданы на уровень правительства. При этом в настоящее время стороны обладают стратегическим документом в виде программы и массой проблем, которые заметны для всех заинтересованных сторон.

— Программу выработали, которая, по вашим же оценкам правительственным, на 80–90 процентов согласована, — заявил президент Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

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