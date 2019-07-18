Володин предложил отменить льготы на пальмовое масло

Льготное налогообложение на пальмовое масло могут отменить. Соответствующую поправку Государственная дума РФ рассмотрит во втором и третьем чтениях на следующей неделе в рамках обсуждения законопроекта о льготном налогообложении плодово-ягодной продукции. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



По его словам, от жителей стабильно поступает большое количество жалоб на повсеместное использование пальмового масла при производстве пищевой продукции. Он отметил, что использование пальмового масла снижает стоимость товара в ущерб его качеству, а также вытесняет с рынка отечественную молочную продукцию, которая стоит дороже, но является более полезной. Володин считает отмену льгот на пальмовое масло необходимым шагом, так как это принесет дополнительные средства в бюджет, в то же время поспособствуя укреплению позиций отечественных производителей на рынке.

— Конечно, люди правильно задают вопрос: вы что-то делать будете с этим фактическим фальсификатом? Потому что мелкими строчками на продукции пишут, что в составе есть пальмовое масло, а так как еще и стоимость невысокая, люди приобретают эту продукцию, а потом выясняют, что в составе есть пальмовое масло, и высказывают претензии, причем обоснованно, — приводит слова Володина агентство «Москва».



Напомним, что льготный налог на пальмовое масло был установлен 15 лет назад и составляет 10 процентов. После принятия поправок пальмовое масло будет подвергаться обычному налогообложению на уровне 20 процентов.



Ранее в Минздраве отмечали, что само по себе пальмовое масло не является вредным, но становится таковым в результате неправильной обработки и транспортировки.



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