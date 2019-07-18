Путин подписал закон о закреплении срока принесения судьями присяги
Президент России Владимир Путин 18 июля подписал закон, устанавливающий срок для принесения присяги судьями. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.
Согласно закону, срок для принесения присяги — один месяц со дня назначения судьи на должность. Стоит отметить, что поправки касаются судей, впервые назначенных (избранных) на должность.
Ранее срок приведения судьи к присяге не был установлен российским законодательством.
До этого Владимир Путин подписал закон об упрощении для инвалидов получения прав на бесплатную парковку. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, данная мера коснется 11 миллионов граждан страны с ограниченными возможностями здоровья.
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