Семак рассчитывает на возвращение Кокорина в «Зенит»
• 16:40 • 18 июля 2019
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Сергей Семак не сомневается, что Кокорин сможет принести пользу команде
Фото: https://vk.com/sergey_semak
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что по-прежнему ждет возвращения в команду нападающего Александра Кокорина, сообщает издание «Невские Новости».
По его словам, игроки и тренерский штаб будут рады, если Кокорин подпишет с петербургским клубом новый контракт.
Семак отметил, что в настоящее время ему ничего не известно о состоянии здоровья и физической форме футболиста. Тем не менее Семак не сомневается, что Кокорин сможет принести пользу команде.
Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня.
В настоящее время Александр Кокорин продолжает отбывать наказание в колонии за нанесение побоев.
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