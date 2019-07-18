Эксперты оценили возможность поставок Су-35 в Турцию
Эксперты оценили перспективы заключения договора по поставкам Су-35 в Турцию.
18 июля руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил о готовности России поставить Турции российские истребители Су-35, если Анкара выразит такое желание.
Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что Турция скоро может начать переговоры по этому вопросу. Самолет обладает отличными характеристиками по дальности атак и сверхманевренности.
— Если Соединенные Штаты в качестве наказания за покупку российских комплексов С-400 откажутся от поставок Турции своих F-35, то Анкара в качестве альтернативы может закупить наши Су-35, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.
Полковник в отставке Виктор Баранец отмечает, что приобретение российских Су-35 более выгодно для Турции. Стоимость американских F-35 составляет около 90–100 миллионов долларов, а Су-35 — примерно 35 миллионов. Таким образом, президент Турции Эрдоган не сможет отказаться от такого выгодного предложения, передает Nation News.
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