Ограничения движения в районе закрытых станций метро начнут снимать в ночь на 19 июля
Работы по снятию ограничений для движения наземного транспорта в районе закрытых станций Сокольнической линии метро начнутся в ночь с 18 на 19 июля после завершения работы компенсационного транспорта. В первую очередь будут убраны полные перекрытия и ограждения. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Сами станции откроют для пассажиров в 5:30 в пятницу, 19 июля. Это на два дня раньше, чем было запланировано.
Транспортная доступность в период закрытия участка Сокольнической линии обеспечивалась за счет 170 низкопольных автобусов, для движения которых были выделены отдельные линии на проезжих частях, а также обеспечено право приоритетного проезда. За время работы компенсанционного маршрута автобусы перевезли почти 1,5 миллиона человек. Интервал в движении между ними в среднем составил около одной минуты. Для обеспечения бесперебойного движения было выделено шесть тысяч сотрудников Мосгортранса, МВД, Росгвардии и ГИБДД.
Напомним, с субботы, 13 июля, закрыты десять станций Сокольнической линии метро — станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховская» и «Коммунарка» — из-за строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии.
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