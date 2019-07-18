Москвичам предложили совершить самостоятельное путешествие в Рязань по новой программе
Появилась новая туристическая программа для самостоятельных путешественников. Об этом сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
Тур «Рязань+1» позволит совершить путешествие из Москвы в Рязань. Отмечается, что он был разработан совместно с администрацией Рязанской области.
Пассажиры смогут купить ваучер, включающий билеты на фирменный экспресс Москва-Рязань и обзорную экскурсию по городу.
— Путешественники выезжают из Москвы в субботу на электропоезде в 07:12, а уже в 10:10 на станции «Рязань-1» их встречает гид, который проводит обзорную двухчасовую экскурсию, — рассказали в пресс-службе ЦППК.
После экскурсии участники программы смогут посетить такие интересные места города, как Галерея пряников, Музей истории рязанского леденца и музей «Фабрика игрушек». Для туристов предусмотрена скидка на входные билеты в эти места.
В Москву туристы могут вернуться в день поездки на вечернем экспрессе или на следующий день, сообщается на сайте ЦППК.
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