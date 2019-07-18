Варенье не для сладкоежек: готовим ягоды и сохраняем витамины

Например, существует способ приготовления варенья без сахара. Ягоды необходимо очень сильно уварить. Засыпьте их в стерильные банки. Поставьте стерилизоваться в кипящую воду.

По мере того как ягода даст сок и осядет, подсыпайте еще, до тех пор, пока банки не наполнятся. Затем прикройте их крышками и варите еще около 20– 40 минут. Потом закатайте, переверните и в таком виде остудите. Кстати ягоды можно сушить, используя зимой как лекарства и источник витаминов, как в специальной сушке, так и на солнце.

Возьмем чистые и целые ягоды вишни. Отделяем от них косточки, складываем в дуршлаг, чтобы из них вытек сок. А уже потом раскладываем их на противень и ставим на солнце, прикрыв сеткой от мух и мошкары.

Сливаем с противня сок, переворачиваем вишни на следующий день. Ягоды на ночь оставлять на улице не стоит, ведь они буду отсыревать. Через 3–5 дней вяленая вишня будет готова. Таким же способом можно засушить и многие другие ягоды.

Соус из смородины

Ягоды — отличный продукт не только для десертов, но и для других блюд. Попробуйте, например, их замариновать.

Крыжовник маринованный

— Вода — 2,5 литра

— сахар — 1,1 кг

— уксус — 400 граммов

— крыжовник — 4–5 килограммов

— гвоздика, корица.

Ягоды промойте в холодной воде и дайте ей стечь. В каждую литровую банку положите 3 горошины душистого перца, 3 штуки гвоздики и немного корицы, плотно уложите ягоды. Наполненные банки залейте горячим маринадом, накройте ошпаренными крышками и стерилизуйте 20 минут.

Аджика из черной смородины

— Черная смородина — 1 стакан

— Чеснок — 3 зубчика

— петрушка — 1 пучок (20 г)

— укроп — 1 пучок (20 г)

— соль — 1 ч.л.

— сахар — по вкусу.

Промытую и обсушенную ягоду поместите в чашу блендера. Добавьте чеснок. Туда же отправьте нарезанную зелень. Пробейте массу на быстрых оборотах. Посолите и добавьте сахар по вкусу и снова включите комбайн. Если собираетесь заготовить аджику из черной смородины на зиму, то соли нужно в три раза больше.

Соус к мясу из красной смородины

— сахар — 300 г

— соль — 70 г

— 1 зубчик чеснока

— порошок имбиря — 5 г

— кориандр молотый — 2 г

— душистый перец

— перец-горошек

— лавровый лист — 1 шт.

Для соуса нужны целые, но слегка переспелые ягоды красной смородины. Промываем их, откидываем на дуршлаг, даем воде полностью стечь. Потом кладем в миску и растираем ручной толкушкой или блендером до состояния пюре. Зубчики чеснока чистим и мелко нарезаем ножом или пропускаем через пресс. Чеснок является отличным консервантом, поэтому такую заготовку можно не стерилизовать, она будет отлично храниться в холодильнике или в другом прохладном месте довольно-таки длительное время.

Если соус будет стоять там, где тепло, то нужно добавить в него столовый уксус в качестве консерванта. Добавляем в ягодное пюре остальные ингредиенты. Ставим емкость на огонь и увариваем в течение 20 минут на медленном огне. Соус должен слегка загустеть. Чтобы он был более однородным по консистенции, его можно процедить через сито, отделив жмых. Далее раскладываем по простерилизованным банкам и ждем зимы.

Высокая кухня

Ягодные соусы используют повара самых изысканных и дорогих ресторанов. Но почему бы не приготовить что-то особенное дома, используя дары дачи?

Ингредиенты:

— 300 г утиного филе;

— 200 г малины;

— 50 мл красного сухого вина;

— 2 ст. л. сахара;

— 1 ст. л. кукурузного крахмала;

— соль, перец по вкусу, щепотка корицы

Ягоды протрите через сито, добавьте вино, сахар, корицу. Перемешайте, доведите соус до кипения. Добавьте к нему крахмал, разведенный с двумя столовыми ложками холодной воды, тщательно перемешайте. Утиную грудку нарежьте пластинами толщиной до 1 см, отбейте каждый кусочек между двумя слоями пленки. Филе посолите, поперчите по вкусу.

Порциями выкладывайте мясо в разогретую с растительным маслом сковороду. Жарьте до образования румяной корочки со всех сторон. Готовое мясо птицы выложите на лист фольги, края которого потом сверните, чтобы утка осталась теплой. Сок от жарки утки влейте в соус, доведите до кипения. Подавайте блюдо с любым гарниром, полив малиновым соусом.

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