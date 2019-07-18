Минздрав заявил о допустимости провозки наркотических лекарств при наличии меддокументов

Министерство здравоохранения Российской Федерации передает, что граждане страны имеют право провозить наркотические и психотропные лекарства без разрешения при одном условии. Для этого необходимо иметь при себе подтверждающие факт назначения веществ медицинские документы.

Отмечается, что при выполнении этого условия допускается как ввоз, так и вывоз препаратов.

— Это возможно только при наличии медицинских документов, подтверждающих факт назначения указанных лекарственных препаратов физическому лицу, — передает «Интерфакс» сообщение Минздрава.

Напомним, что 17 июля сотрудники таможенной службы задержали женщину за заказ запрещенных препаратов. В одной из посылок из Европы у нее нашли таблетки в количестве 400 штук. Женщина отметила, что лекарства нужны ее ребенку, однако документально подтвердить свои слова она не смогла.

Оказалось, что задержанной действительно рекомендовали в качестве резервного запрещенный препарат во время консультации, которая проходила в 2017 году, однако задокументированного назначения у нее нет.

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